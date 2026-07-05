Не лучшая замена кофе: врач предупредил о вреде чая натощак

Чай лучше не употреблять натощак, так как содержащиеся в нем вещества стимулируют выработку соляной кислоты, что вызывает изжогу и обостряет язву. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал хирург Александр Умнов.
«Компоненты чая могут оказывать значительное воздействие на слизистую оболочку желудка, секрецию желудочного сока и метаболизм, особенно при употреблении натощак», — предупредил специалист.
Он уточнил, что на голодный желудок танины, содержащиеся в черном и зеленом чае, стимулируют выработку соляной кислоты, что может привести к дискомфорту, изжоге и даже обострению хронических заболеваний ЖКТ, таких как гастрит или язвенная болезнь, добавил хирург.
RT сообщил, что в сильную жару без кондиционера важно пить чистую воду, а не чай или газировку. При высокой температуре организм теряет много жидкости, а алкоголь и кофеин только усиливают обезвоживание.