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«Должна извиниться»: в Финляндии раскритиковали Каллас за курс в отношении России

Политик Мема: ЕС следует извиниться перед Россией за свою политику.

Источник: Комсомольская правда

Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по введению нового пакета санкций против России.

Финский политик поставил под сомнение целесообразность назначения представителя Эстонии на пост руководителя европейской дипломатии.

«На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине», — написал он в социальной сети X.

Мема добавил, что европейские страны рассчитывали добиться поражения России, оказывая поддержку Украине, однако эта стратегия не принесла ожидаемого результата.

Ранее KP.RU сообщал, что руководство Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что сегодняшняя ситуация напоминает 30-е годы XX века. Страны ЕС открыто говорят о подготовке к войне с Россией.

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