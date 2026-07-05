Юрист Печников: сервисы запрещают арендовать электросамокаты несовершеннолетним

Он уточнил, что электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности. При этом сервисы, предоставляющие самокаты в аренду, запрещают использование самокатов лицам младше 16 или 18 лет. За нарушение этих правил предусмотрены последствия, которые касаются того, с чьего аккаунта был взят самокат, предупредил юрист.