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Юрист Печников: сервисы запрещают арендовать электросамокаты несовершеннолетним

За нарушение этих правил предусмотрены последствия.

Источник: Комсомольская правда

Законные представители несут отвественность за поездки несовершеннолетних на электросамокатах. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил юрист Вячеслав Печников.

Он уточнил, что электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности. При этом сервисы, предоставляющие самокаты в аренду, запрещают использование самокатов лицам младше 16 или 18 лет. За нарушение этих правил предусмотрены последствия, которые касаются того, с чьего аккаунта был взят самокат, предупредил юрист.

По его словам, взрослым и родителям, которые берут в аренду самокат и передают его несовершеннолетним, следует помнить, что такие действия могут иметь серьезные последствия.

RT рассказал, что в последнее время в городах наметилась тенденция введения различных ограничений для передвижения электросамокатов. При этом точечные ограничения использования электросамокатов отчасти решают проблему.