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Белоруссия и РФ договорились продлить экспонирование картины Шагала в Минске

Выставка продлена до октября, сообщили в кабмине республики.

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Главы правительств Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин в ходе встречи в Екатеринбурге договорились продлить до октября экспонирование в Минске картины Марка Шагала «Прогулка». Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

С 8 по 10 апреля в белорусском Национальном художественном музее прошли Дни Русского музея. Ключевым событием стала экспозиция картины уроженца Белоруссии Марка Шагала «Прогулка» из коллекции Государственного Русского музея. Изначально планировалось, что картина будет выставлена с 8 апреля по 6 июля.

«Любителей живописи ждет приятный сюрприз: знаменитое полотно Марка Шагала “Прогулка” пробудет в белорусской столице дольше запланированного — выставка продлена вплоть до октября, — говорится в сообщении правительства. — В результате переговоров Александра Турчина и Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала “Прогулка” из собрания Государственного Русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь».

В пресс-службе также отметили, что особую символику этому решению придает тот факт, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера в преддверии дня его рождения — 6 июля.

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