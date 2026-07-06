Промышленность, технологии, транспорт. История промышленной выставки «Иннопром»

Помимо выставок в Екатеринбурге, с 2021 года «Иннопром» проводит выездные мероприятия. 5−7 апреля 2021 года первая выставка такого рода состоялась в Ташкенте, после чего «Иннопром — Центральная Азия» в том городе проходит ежегодно. 19−20 сентября 2022 года в Сочи в рамках «Иннопрома» прошел форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве — «Иннофуд» (впоследствии он трансформировался в выставку «Биопром»). 25−27 сентября 2023 года состоялась выставка «Иннопром. Казахстан». 29 сентября — 1 октября 2025 года в Минске прошел первый «Иннопром» в Белоруссии, а в феврале 2026 года в Эр-Рияде был проведен «Иннопром. Саудовская Аравия».