Промышленность, технологии, транспорт. История промышленной выставки «Иннопром»

ТАСС-ДОСЬЕ. 6−9 июля 2026 года в Екатеринбурге состоится XVI международная промышленная выставка «Иннопром». Ее тема в 2026 году — «Индустрия 360: производство без границ».
ТАСС подготовил материал об истории этой выставочной площадки.
Основные сведения.
Международная промышленная выставка «Иннопром» — одна из крупнейших в России. Проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. Организаторами являются правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор — российская компания Formika Event. ТАСС — генеральное информационное агентство выставки.
Выставка посвящена высокотехнологичным разработкам и проектам российских и зарубежных компаний в различных областях: промышленности, строительстве, медицине, экологии, коммуникациях, образовании, транспорте и других. Мероприятие предусматривает проведение специализированных форумов и заседаний, например, на тему промышленного дизайна, металлообработки, новых технологий для городов. Также в рамках «Иннопрома» проходит деловая программа.
Предыдущие выставки.
Первая Уральская международная выставка «Иннопром-2010» состоялась 15−19 июля. Она проводилась во временно переоборудованных в выставочные комплексы складских терминалах на юго-восточной окраине Екатеринбурга, близ аэропорта Кольцово. В рамках мероприятия прошел также международный молодежный робототехнический турнир «Евробот». Всего на выставке представили свою продукцию более 500 компаний, число посетителей составило 30 тыс., было подписано 21 соглашение на общую сумму 43,2 млрд руб. С 2011 года «Иннопром» проводится в выставочном комплексе «Екатеринбург-Экспо».
С 2014 года в рамках выставки вручается Национальная промышленная премия «Индустрия».
Начиная с 2015 года мероприятие проводится с участием страны-партнера. Тогда это был Китай, впоследствии странами — партнерами «Иннопрома» становились Италия, Турция, Республика Корея, Япония, ОАЭ.
В 2012—2016 годах «Иннопром» посещал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В 2017 и 2019 годах на выставку приезжал президент РФ Владимир Путин, с 2021 года в работе «Иннопрома» принимает участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
С 2016 года на одной площадке с «Иннопромом» проводится российско-китайская выставка «Экспо».
В 2020 году «Иннопром» был отменен из-за пандемии коронавируса.
«Иннопром» в 2025 году.
Предыдущий, XV «Иннопром», состоялся 7−10 июля 2025 года. Его главная тема была сформулирована как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером стала Саудовская Аравия.
На стратегической сессии «Иннопрома» выступили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.
Всего выставку посетили более 52 тыс. человек из 66 стран.
Лауреатом премии «Индустрия» стал Курский электроаппаратный завод.
Выездные выставки.
Помимо выставок в Екатеринбурге, с 2021 года «Иннопром» проводит выездные мероприятия. 5−7 апреля 2021 года первая выставка такого рода состоялась в Ташкенте, после чего «Иннопром — Центральная Азия» в том городе проходит ежегодно. 19−20 сентября 2022 года в Сочи в рамках «Иннопрома» прошел форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве — «Иннофуд» (впоследствии он трансформировался в выставку «Биопром»). 25−27 сентября 2023 года состоялась выставка «Иннопром. Казахстан». 29 сентября — 1 октября 2025 года в Минске прошел первый «Иннопром» в Белоруссии, а в феврале 2026 года в Эр-Рияде был проведен «Иннопром. Саудовская Аравия».
Планируется, что накануне саммита БРИКС в Нью-Дели в сентябре 2026 года в Индии пройдет «Иннопром. Индия».
Официальный сайт выставки в 2026 году — expo.innoprom.com/.