Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Аграфены 6 июля, который называют Купальница

Узнали приметы и запреты на 6 июля на Купальницу.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 июля вспоминает святую Агриппину Римскую, а в народе отмечают день Аграфены. Но существует еще одно название — Купальница из-за кануна праздника Ивана Купала.

Что нельзя делать 6 июля.

Под запретом бытовые дела. Не следует излишне веселиться и злоупотреблять алкоголем. А еще не стоит пребывать в плохом настроении. Считалось, что такое состояние может затянуться на долго.

Что можно делать 6 июля.

По традиции, в указанную дату было принято умываться росой, чтобы укрепить здоровье. А еще именно с 6 июля начинался купальный сезон.

Согласно приметам, зарницы на небе предупреждают про дождь. В том случае, если радуга на небе держится долгое время, то будет пасмурно.

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.

Ранее МАРТ сказал, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин.

А еще мы узнали скидки в универмагах Минска в июле 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше