Что можно и нельзя делать в день Аграфены 6 июля, который называют Купальница

Православная церковь 6 июля вспоминает святую Агриппину Римскую, а в народе отмечают день Аграфены. Но существует еще одно название — Купальница из-за кануна праздника Ивана Купала.
Что нельзя делать 6 июля.
Под запретом бытовые дела. Не следует излишне веселиться и злоупотреблять алкоголем. А еще не стоит пребывать в плохом настроении. Считалось, что такое состояние может затянуться на долго.
Что можно делать 6 июля.
По традиции, в указанную дату было принято умываться росой, чтобы укрепить здоровье. А еще именно с 6 июля начинался купальный сезон.
Согласно приметам, зарницы на небе предупреждают про дождь. В том случае, если радуга на небе держится долгое время, то будет пасмурно.
Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.
Ранее МАРТ сказал, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин.
А еще мы узнали скидки в универмагах Минска в июле 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».