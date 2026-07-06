Что можно и нельзя делать в День Аграфены Купальницы 6 июля 2026 года

Предаваться безудержному веселью, переедать и пить алкоголь. Это главный грех дня, так как праздник выпадает на Петров пост. Употребление спиртного также может обернуться проблемами со здоровьем. Ссориться, ругаться, сквернословить и сплетничать. Конфликты в этот день особенно опасны. Считалось, что сказанное в гневе слово трудно будет исправить, а сплетни могут разрушить репутацию. Зависть в этот день особенно грешна и может обернуться сердечными недугами. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуОставаться в одиночестве и унывать. День нужно провести среди близких. Одиночество и грусть, по поверьям, привлекают нечистую силу и череду неудач. Ложиться спать до полуночи также не рекомендовалось. Почему у меня ничего не получаетсяСовершать крупные покупки и пересчитывать деньги на людях. Это может привести к потере накоплений. Брать или давать деньги в долг в этот день — значит отдать свое благополучие. 7 вещей, из-за которых уходит удачаМыть полы. Вместе с водой из дома мог уйти мир и благополучие. Стричься и бриться. Особенно строг этот запрет для женщин (на стрижку) и мужчин (на бритье).Плести венки из цветов. Считалось, что цветы в этот день обладают мощной силой, которую нельзя использовать для забавы, иначе будут проблемы в любовных делах. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинКупаться определенным категориям людей. Беременным, старикам и детям купание в открытых водоемах могло навредить. Выбрасывать старую посуду. Вместе с ней, по поверью, из дома уходит удача.