Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля 2026 года

Техника и связь: Ожидайте сбоев в мессенджерах, зависаний видеосвязи и потери данных. Сделайте резервные копии файлов. Если встреча срывается — воспринимайте это как знак судьбы, а не как неудачу. Эмоциональный контроль: Из-за ретроградного Меркурия слова ранят больнее обычного. Если вы чувствуете вспышку гнева — сосчитайте до 10 и выпейте стакан воды. Не отвечайте на провокации в социальных сетях. Здоровье: Луна в Рыбах ослабляет иммунитет и чувствительность к аллергенам. Избегайте экспериментов с новой пищей и лекарствами. Больше отдыхайте, даже если кажется, что нужно работать — мозг перегружен, вы все равно сделаете ошибки. Почему постоянная усталость? Философия дня: Вспомните свои цели, поставленные в январе. Ретроградный Меркурий — это время возвратов. Вернитесь к забытому проекту, перечитайте старую книгу, позвоните тому, с кем давно не общались. Это принесет больше пользы, чем бег в никуда.