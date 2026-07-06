Домашний аншлаг: VK Fest в Санкт-Петербурге посетили больше 70 тыс. человек

Фестиваль VK Fest 2026 продолжает путешествие по городам России. Музыкальный опен-эйр 4 и 5 июля сделал остановку в Санкт-Петербурге, где когда-то и началась его история. Десятки тысяч человек два дня подпевали Клаве Коке, Feduk, t.A.T.u., Моту, Вите АК-47 и десяткам других артистов прямо на берегу Финского залива. Корреспонденты «Известий» побывали на родине фестиваля и выяснили, почему именно в Питере он отличается особой атмосферой.
Зачем ехать на VK Fest в Питер.
VK Fest — фестиваль с историей, уже преодолел 10-летний рубеж. Каждый год он приглашает журналистов открыть новую музыкальную точку на карте России: за последние годы мы успели побывать в Сочи, Красноярске и Казани, а нынешним летом добрались до места, где всё началось — Санкт-Петербурга.
История фестиваля выросла из идеи встретиться с теми, кого знаешь онлайн, вживую. В середине 2010-х, когда пользователи собирали коллекции мемов в пабликах, обменивались демотиваторами и еще не переехали в вертикальные видео, команда ВКонтакте решила попробовать перевести виртуальное общение в офлайн. Так в 2015 году в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялся первый VK Fest.
За десять с лишним лет он успел объехать разные города страны, но именно Петербург остается его самым органичным адресом. Здесь сцены стоят буквально у Финского залива, поэтому путь можно начать с воды. Мы воспользовались именно этим вариантом: вместо привычного трансфера — катер, чтобы сначала увидеть город с Невы и еще мысленно прикинуть, сколько раз за день промокнем, учитывая, что встретил Петербург фирменной погодой.
Главным модным аксессуаром стали дождевик и резиновые сапоги. Это тот случай, когда практичность выигрывает у эстетики безоговорочно: главная сцена расположена прямо на песке. Но периодический дождь сразу перестает быть главным событием. Когда Xolidayboy исполняет «Пожары» под языки огня и залпы пиротехники, внимание публики переключается с прогноза погоды на сцену.
Сильная сторона VK Fest — он не пытается собрать аудиторию вокруг одного жанра. Здесь в лайн-апе соседствуют исполнительница прогремевшей на весь мир «Матушки» Татьяна Куртукова, открывшая в этом году питерскую программу гимном России, и хип-хоп легенды — «Триагрутрика» с романтичным речитативом «Девочка моя» и Витя АК-47, который переносит миллениалов в эпоху плееров и Russian Paradise.
— Прикольно, круто, масштабно, музыкально! — лаконично прокомментировал уральский рэпер свой дебют на VK Fest.
А между ними — десятки артистов, отражающих музыкальную картину сегодняшнего дня. В том числе и постоянный участник фестиваля — Клава Кока. Весной певица выпустила альбом «Как я люблю тебя» — посвящение возлюбленному, Диме Масленникову. Именно он трогательно объявил ее выход на сцену, перед этим устроив парам из числа зрителей проверку отношений: молодым людям он предлагал вспомнить любимые цвет, блюдо и исполнителя своих вторых половинок. За кулисами Клава призналась журналистам, что сейчас живет, балансируя между работой и предстоящим важным событием.
— У меня идет подготовка к свадьбе, подготовка к свадебному путешествию. Помимо работы надеюсь, что съезжу на дачу к родителям. Я им недавно купила дом. У меня была мечта купить красивый дом, в котором мы сможем собираться. И для своей семьи, и для будущей семьи, — рассказала певица.
Трудно представить VK Fest и без Ольги Бузовой. Каждый раз она собирает у главной сцены одну из самых плотных аудиторий. Но в Петербурге артистку встречают особенно тепло — это ее родной город. В этот раз Бузова вышла к поклонникам, несмотря на недавнюю серьезную травму ноги, и не отказалась даже от танцевальных номеров. Среди тех, кто наблюдал за выступлением, была и ее мама, которая после концерта отправилась встречать дочь за кулисами.
Пока на Белой сцене звучали главные поп-хиты, у Фиолетовой под дождем собиралась своя публика. Там выступал Hollyflame — герой новой рэп-сцены, работающий на стыке мелодичного трэпа и эмоционального хип-хопа. Под ритм дождя он исполнил «Тону» и недавний кавер на «Любочку» группы «Маша и Медведи».
С погодой артисты, судя по всему, в итоге договорились. В финальный день еще утром был сильный ливень, но во второй половине дня тучи окончательно отступили. Под ласковыми лучами на берегу гости вместе с Feduk пели «Хлопья летят наверх» и «Розовое вино», а с Мотом отдавались ритмам «Она танцует под Шадэ». Следующие артисты задали атмосферу ностальгии по нулевым — на главную сцену фестиваля вышла воссоединившаяся группа t.A.T.u.
Встретить кумиров здесь можно было и вне сцены. За кулисами одной из площадок поклонники фотографировались с ТРАВМОЙ, брали автографы и обменивались парой слов — без привычной дистанции между музыкантом и зрителем.
«В этом году нас выбрали 70 тыс. человек».
Вообще, одна из причин, по которой VK Fest продолжает собирать совершенно разную аудиторию, в том числе семейную с маленькими детьми, это и то, что пространство между сценами живет собственной жизнью. Пока одни бегут занимать места перед следующим концертом, другие задерживаются у площадок с косплеем, танцевальными баттлами, экстремальными шоу или пляжным теннисом.
— В этом году мы сделали ставку на семейные и детские зоны, отвечающие на самые капризные и взыскательные детские впечатления — их стало больше. Я вижу много родителей с колясками, которые в конце находят отдых у сцен. Нам удалось создать цикл семейных радостей. В этом году нас выбрали 70 тыс. человек. Но фестиваль еще не закончился. Я уверена, что интрига с секретным гостем щекочет интерес петербуржцев, поэтому мы еще ждем нашего зрителя, — рассказывала руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Это одна из неизменных интриг фестиваля — секретный гость, имя которого организаторы традиционно скрывают до последнего. В Петербурге им стал Ваня Дмитриенко, закрывший программу первого дня. Следующая остановка — Москва. Там VK Fest завершит сезон 18−19 июля.