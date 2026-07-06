Домашний аншлаг: VK Fest в Санкт-Петербурге посетили больше 70 тыс. человек

Трудно представить VK Fest и без Ольги Бузовой. Каждый раз она собирает у главной сцены одну из самых плотных аудиторий. Но в Петербурге артистку встречают особенно тепло — это ее родной город. В этот раз Бузова вышла к поклонникам, несмотря на недавнюю серьезную травму ноги, и не отказалась даже от танцевальных номеров. Среди тех, кто наблюдал за выступлением, была и ее мама, которая после концерта отправилась встречать дочь за кулисами.