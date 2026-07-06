Календарь на 6 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы слились в один большой праздник, вобравший христианские традиции и языческие верования. На Руси верили, что именно с этого дня можно начинать купаться в реках и озерах — вода становится «теплой и чистой». Женщины собирали полевые травы до восхода солнца, особенно ценилась купальница. Травы сушили и хранили весь год как лекарство от недугов, а часть добавляли в банные веники. Также было принято сеять репу — считалось, что посаженная в этот день, она вырастет крепкой и вкусной.