На Земле 6 июля наблюдается «микросолнце»

«Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/с. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием. Земля проходит ее в начале января, в это время расстояние между ними составляет более 147 млн км», — сообщили ученые, напомнив, что 6 июля, во время прохождения Землей афелия, орбитальная скорость нашей планеты замедлится до минимума.