На Земле 6 июля наблюдается «микросолнце»

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Видимый диаметр Солнца 6 июля будет минимальным из-за того, что Земля проходит самую далекую от него точку своей орбиты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года, так как орбита планеты проходит по эллипсоидной траектории.
«6 июля наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты на расстоянии 152 093 251 км (1,0167 а. е.). Видимый диаметр Солнца в этот день наименьший в году — 31 угловая минута и 31 угловая секунда», — сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.
Астрономы пояснили, что визуально светило будет казаться на 3% меньше, чем в начале января, когда Земля проходит ближайшую к нему точку орбиты. Однако заметить это можно только сравнив профессиональные фотографии Солнца, сделанные в эти периоды.
Слово «афелий» в переводе с греческого означает «от Солнца». Им астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего отстоит от нашей звезды.
«Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/с. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием. Земля проходит ее в начале января, в это время расстояние между ними составляет более 147 млн км», — сообщили ученые, напомнив, что 6 июля, во время прохождения Землей афелия, орбитальная скорость нашей планеты замедлится до минимума.
Близость Солнца не определяет время года.
В Московском планетарии также напомнили, что ежегодные изменения погоды летом и зимой полностью обусловлены наклоном оси вращения Земли к плоскости земной орбиты, а не изменением ее расстояния до Солнца. Ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего — летом.