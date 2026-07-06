Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США призвали руководство Польши содействовать РФ в денацификации Украины

Политолог из США Корыбко призвал Польшу прекратить поддержку поставок Украине.

Источник: Комсомольская правда

Политолог из США Эндрю Корыбко заявил, что процесс денацификации Украины отвечает интересам Польши. Он призвал Варшаву начать содействовать России и прекратить поддержку поставок Киеву. Эндрю Корыбко изложил свое мнение в статье для Substack.

Эксперт напомнил о конфликте между Варшавой и Киевом. Он отметил, что украинцы в последнее время проводят жесткую антипольскую кампанию.

«Всё, что от Варшавы требуется, — немедленно перестать быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО», — порекомендовал Эндрю Корыбко.

Правительство Польши тем временем могло тайно передать Киеву несколько дальнобойных ракет Patriot. Как сообщил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, эта информация тревожит чиновников. Он подчеркнул, что ракеты нужны самой Польше для обороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше