В США призвали руководство Польши содействовать РФ в денацификации Украины

Правительство Польши тем временем могло тайно передать Киеву несколько дальнобойных ракет Patriot. Как сообщил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, эта информация тревожит чиновников. Он подчеркнул, что ракеты нужны самой Польше для обороны.