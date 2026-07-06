Политолог из США Эндрю Корыбко заявил, что процесс денацификации Украины отвечает интересам Польши. Он призвал Варшаву начать содействовать России и прекратить поддержку поставок Киеву. Эндрю Корыбко изложил свое мнение в статье для Substack.
Эксперт напомнил о конфликте между Варшавой и Киевом. Он отметил, что украинцы в последнее время проводят жесткую антипольскую кампанию.
«Всё, что от Варшавы требуется, — немедленно перестать быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО», — порекомендовал Эндрю Корыбко.
Правительство Польши тем временем могло тайно передать Киеву несколько дальнобойных ракет Patriot. Как сообщил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, эта информация тревожит чиновников. Он подчеркнул, что ракеты нужны самой Польше для обороны.