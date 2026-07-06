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Франция обратилась в ФИФА с просьбой отменить желтую карточку Олисе

Французская федерация настаивает, что на видео видно отсутствие контакта между футболистами.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Федерация футбола Франции обратилась в Международную федерацию футбола с просьбой отменить желтую карточку нападающего Майкла Олисе, полученную во время матча ⅛ финала чемпионата мира против команды Парагвая (1:0). Об этом сообщило агентство AFP.

Игрок получил предупреждение в конце встречи за стычку с парагвайцем Матиасом Галарсой. Французская федерация настаивает, что на видео видно отсутствие контакта между футболистами. Олисе прикладывает палец ко рту, а вслед за этим соперник падает на газон, изображая удар по лицу.

В случае, если карточка не будет отменена, а Олисе получит предупреждение во встрече ¼ финала со сборной Марокко, француз будет вынужден пропустить полуфинал из-за автоматической дисквалификации. Четвертьфинал пройдет 9 июля.

Олисе 24 года, летом 2024 года он перешел в германскую «Баварию» из английского «Кристал Пэлас». Вместе с клубом француз дважды выиграл чемпионат Германии и по разу стал победителем кубка и суперкубка страны.

Чемпионат мира проходит в Мексике, Канаде и США. Турнир впервые проходит с участием 48 команд. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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