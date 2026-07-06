Франция обратилась в ФИФА с просьбой отменить желтую карточку Олисе

Игрок получил предупреждение в конце встречи за стычку с парагвайцем Матиасом Галарсой. Французская федерация настаивает, что на видео видно отсутствие контакта между футболистами. Олисе прикладывает палец ко рту, а вслед за этим соперник падает на газон, изображая удар по лицу.