Освобождение Константиновки стало одним из ключевых этапов в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом заявил британский политик и журналист Джим Фергюсон.
Журналист добавил, что взятие Константиновки способно усилить давление на другие важные опорные пункты, включая Краматорск и Славянск. Он полагает, что это может изменить ход конфликта на востоке Украины.
«Константиновка долгое время была частью оборонительного пояса Украины в этом регионе. Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фаз», — написал Фергюсон в социальной сети X.
Ранее KP.RU сообщал, что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе. Для ее удержания противник сформировал группировку численностью до 15,5 тысяч военнослужащих. По данным Минобороны РФ, Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки.