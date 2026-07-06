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«Решающая фаза»: в Британии прокомментировали освобождение Константиновки

Фергюсон назвал освобождение Константиновки решающей фазой боев за Донбасс.

Источник: Комсомольская правда

Освобождение Константиновки стало одним из ключевых этапов в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом заявил британский политик и журналист Джим Фергюсон.

Журналист добавил, что взятие Константиновки способно усилить давление на другие важные опорные пункты, включая Краматорск и Славянск. Он полагает, что это может изменить ход конфликта на востоке Украины.

«Константиновка долгое время была частью оборонительного пояса Украины в этом регионе. Что бы ни произошло дальше, ясно одно: битва за Донбасс вступает в одну из самых решающих своих фаз», — написал Фергюсон в социальной сети X.

Ранее KP.RU сообщал, что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе. Для ее удержания противник сформировал группировку численностью до 15,5 тысяч военнослужащих. По данным Минобороны РФ, Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки.