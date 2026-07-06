Саммит НАТО не даст Украине никаких гарантий: Фицо открыл неприятную для Киева правду

Он также указал на невозможность вступления Киева в Евросоюз. Словацкий премьер напомнил, что мир на Украине — единственная честная дорога к её законному месту в ЕС. Он подчеркнул, что евроинтеграция Киева не может жить только на моральном капитале военного конфликта.