Саммит НАТО не даст Украине никаких гарантий: Фицо открыл неприятную для Киева правду

На грядущей неделе пройдет очередной саммит НАТО. Документ, который будет принят по итогам встреч, не обяжет членов альянса помогать Украине. Оьб этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо со ссылкой на ответ генсека НАТО Марка Рютте.
Политик отметил, что Братислава не намерена тратить средства на помощь Украине. Он предупредил об этом Марка Рютте.
«Декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины», — процитировал Роберт Фицо ответ Рютте на пресс-конференции 5 июля.
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