Забит Магомедшарипов возобновит карьеру 23 августа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведет схватку по джиу-джитсу против американца Рауля Росаса — младшего на турнире лиги ACB JJ 23 августа. Об этом Магомедшарипов заявил во время турнира ACB JJ в Москве.