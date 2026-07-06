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Забит Магомедшарипов возобновит карьеру 23 августа

Россиянин проведет поединок по джиу-джитсу против американца Рауля Росаса — младшего.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов проведет схватку по джиу-джитсу против американца Рауля Росаса — младшего на турнире лиги ACB JJ 23 августа. Об этом Магомедшарипов заявил во время турнира ACB JJ в Москве.

В воскресенье Росас победил брата Забита Хасана Магомедшарипова удушающим приемом.

«Я буду готов выступить 23 августа. И ты будь готов», — сказал Магомедшарипов.

Забит Магомедшарипов провел последний поединок в 2019 году. Он должен был выступить на турнире ACB JJ 5 июля в схватке против Росаса-младшего, но получил травму ноги.