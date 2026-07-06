Вход на станцию «Парк культуры» в Москве в час пик ограничат по будням

Как сообщали на сайте мэра и правительства столицы, с 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов.