Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вход на станцию «Парк культуры» в Москве в час пик ограничат по будням

Вход на станцию «Парк культуры» Кольцевой линии метро Москвы будет ограничен.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Станция «Парк культуры» кольцевой линии метро Москвы по будням в час пик работает только на выход пассажиров в связи с ремонтом эскалаторов.

Как сообщали на сайте мэра и правительства столицы, с 6 июля по будням с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов.

Вход на станцию и пересадка со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую линию в указанное время будут недоступны. При этом пересадка с Кольцевой на Сокольническую линию сохранится.

Вестибюль станции «Парк культуры» Кольцевой линии в часы действия ограничений будет работать только для входа пассажиров на станцию красной линии.