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Пентагон: США приостановили поиски военного, пропавшего в Аравийском море

Соединённые Штаты приостановили поиски военного, пропавшего в Аравийском море при аварийной посадке вертолёта, информирует CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты приостановили поиски военного, пропавшего в Аравийском море, информирует CENTCOM.

«Военно-морские силы США приостановили активные поиски моряка, приписанного к вертолётной эскадрилье морской авиации (HSC) 5», — говорится в сообщении.

В Центральном командовании ВМС Соединённых Штатов отметили, что поиски велись более 100 часов на площади более 36 тысяч квадратных километров.

Напомним, вертолёт MH-60S Sea Hawk ВМС США совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море. По данным Пентагона, трое из четырёх членов экипажа были спасены, ещё один военный пропал. Причина случившегося устанавливается.

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