Reuters: Трамп планирует связаться с Путиным после беседы с Зеленским в Анкаре

Американский лидер Дональд Трамп намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным после разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
— Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным, — говорится в материале Reuters.
По словам источника агентства, на встрече с украинским президентом американский политик планирует поговорить о том, как можно «прекратить войну».
— Президент считает очень срочным попытаться положить этому конец, — подытожило должностное лицо США.
5 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа, ставшая четвертой с начала года, продлилась 1 час 25 минут. Помощник Путина Юрий Ушаков охарактеризовал разговор как конструктивный.
В ходе звонка Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что российская армия возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.
3 июля стало известно, что бойцы России освободили город Константиновка в ДНР. Путин выразил благодарность военным за героизм и эффективную работу и назвал их достижение отличным результатом.