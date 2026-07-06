Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы после вылета с чемпионата мира

«Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному уроку: либо вы выигрываете, либо вы учитесь. Я покидаю это путешествие с гордостью за то, чего мы достигли, но также и со здоровым недовольством тех, кто всегда хотел большего, — написал Кейруш. — Достижение более высокого уровня никогда не должно быть целью — это должно стать началом реализации еще больших амбиций. Большое спасибо за предоставленную возможность представлять сборную Ганы, для меня было честью и привилегией служить стране и команде. Глубочайшая благодарность игрокам и персоналу за ваше мужество, целеустремленность и непоколебимую преданность делу. Что касается болельщиков, то мы не можем претендовать на полное спортивное удовлетворение, но можем с гордостью сказать, что мы достойно защитили цвета Ганы и вернули уважение и авторитет команде на величайшей футбольной арене. Спасибо тебе, Гана».