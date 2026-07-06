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Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы после вылета с чемпионата мира

Команда Ганы проиграла сборной Колумбии в 1/16 финала турнира.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Португалец Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу после вылета команды с чемпионата мира — 2026. Об этом специалист сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Ганы проиграла команде Колумбии в 1/16 финала турнира (0:1).

«Футбол, как и жизнь, учит нас одному вечному уроку: либо вы выигрываете, либо вы учитесь. Я покидаю это путешествие с гордостью за то, чего мы достигли, но также и со здоровым недовольством тех, кто всегда хотел большего, — написал Кейруш. — Достижение более высокого уровня никогда не должно быть целью — это должно стать началом реализации еще больших амбиций. Большое спасибо за предоставленную возможность представлять сборную Ганы, для меня было честью и привилегией служить стране и команде. Глубочайшая благодарность игрокам и персоналу за ваше мужество, целеустремленность и непоколебимую преданность делу. Что касается болельщиков, то мы не можем претендовать на полное спортивное удовлетворение, но можем с гордостью сказать, что мы достойно защитили цвета Ганы и вернули уважение и авторитет команде на величайшей футбольной арене. Спасибо тебе, Гана».

Кейрушу 73 года. Он возглавил сборную Ганы в апреле 2026 года. На групповом этапе команда заняла третье место в группе, сумев победить панамцев (1:0), проиграв хорватам (1:2) и сыграв вничью с англичанами (0:0).

По ходу карьеры Кейруш выводил на чемпионат мира три сборные — ЮАР (2002), Португалии (2010) и Ирана (2014, 2018, 2022). По ходу тренерской карьеры также работал в испанском «Реале», сборных ОАЭ, Колумбии, Египта, Катара и Омана.

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