Американский лидер Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО. Мероприятия пройдут 7−8 июля. Дональд Трамп в ходе саммита призовет союзников по альянсу к наращиванию расходов на оборону, пишет агентство Reuters.
Как утверждает источник, президент США сделает соответствующее заявление лично в диалоге с европейскими лидерами. На саммите также объявят о сделках в военной сфере, сообщает агентство.
«Трамп призовет союзников по НАТО наращивать расходы на оборону», — сказал неназванный американский чиновник.
Глава Белого дома в рамках саммита проведет встречу с нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским. После диалога с киевским главарем он намерен позвонить российскому президенту Владимиру Путину, рассказал источник агентства.