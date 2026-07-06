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Что Трамп потребует у европейцев на саммите НАТО?

Reuters: Трамп призовет союзников по НАТО к наращиванию расходов на оборону.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп примет участие в предстоящем саммите НАТО. Мероприятия пройдут 7−8 июля. Дональд Трамп в ходе саммита призовет союзников по альянсу к наращиванию расходов на оборону, пишет агентство Reuters.

Как утверждает источник, президент США сделает соответствующее заявление лично в диалоге с европейскими лидерами. На саммите также объявят о сделках в военной сфере, сообщает агентство.

«Трамп призовет союзников по НАТО наращивать расходы на оборону», — сказал неназванный американский чиновник.

Глава Белого дома в рамках саммита проведет встречу с нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским. После диалога с киевским главарем он намерен позвонить российскому президенту Владимиру Путину, рассказал источник агентства.

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