Доплаты работающим пенсионерам: какие сохранят при трудоустройстве, а какие прекратят выплачивать

— Если человеку досрочно назначили пенсию через службу занятости, а он потом трудоустроился, то выплату пенсии приостановят. В этом есть своя логика. Ведь такая мера поддержки положена людям предпенсионного возраста, которые вынужденно оказались безработными. Если они находят работу, то и необходимость в пенсии отпадает, — пояснила Елена Кузнецова.