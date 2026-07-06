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Доплаты работающим пенсионерам: какие сохранят при трудоустройстве, а какие прекратят выплачивать

Пенсионеры получают различные льготы, но не все знают, что при трудоустройстве от части выплат придётся отказаться. Какие доплаты работающим пенсионерам сохранят, какие выплаты приостанавливают после трудоустройства и на что обратить внимание, чтобы не потерять льготы?

Источник: Life.ru

Какие доплаты продолжат получать работающие пенсионеры.

Бывает так, что пенсионер не работал, а потом трудоустроился. После этого он продолжит получать целый ряд доплат, которые были ему назначены как неработающему пенсионеру.

— Сейчас работающим пенсионерам снова проводят ежегодную индексацию пенсии. Они имеют право и на прибавку к фиксированной части пенсии по достижении 80 лет. Продолжат делать выплаты и в связи с инвалидностью и статусом ветерана. Кроме того, работающие пенсионеры могут получить накопительную часть пенсии, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

После трудоустройства пенсионеры продолжат получать и доплаты за иждевенцев. Размер доплаты составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии за каждого иждивенца. Получить доплату можно максимум за трёх иждевенцев.

Какие выплаты пенсионерам приостановят после трудоустройства.

Как правило, после трудоустройства перестают делать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума. Это связано с тем, что доходы растут и уже превышают прожиточный минимум. Соответственно, отпадает необходимость и в самой доплате.

— Если человеку досрочно назначили пенсию через службу занятости, а он потом трудоустроился, то выплату пенсии приостановят. В этом есть своя логика. Ведь такая мера поддержки положена людям предпенсионного возраста, которые вынужденно оказались безработными. Если они находят работу, то и необходимость в пенсии отпадает, — пояснила Елена Кузнецова.

Особая ситуация со льготами по ЖКХ. Многие из них носят региональный характер. Соответственно, в одном регионе право на льготу может сохраниться после того, как пенсионер устроился на работу, а в другом — нет.

Если человек получает социальную пенсию и устроился на работу, то выплата такой пенсии приостанавливается. Социальная пенсия предназначена для людей, которые не наработали определённый стаж для назначения страховой пенсии. Соответственно, получают её только неработающие.