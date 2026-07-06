Стоматолог рассказал, как заподозрить трещину в корне зуба

Стоматолог Артем Корякин в беседе с aif.ru рассказал, как человек может понять, что в корне зуба образовалась трещина и возможно ли залечить его без удаления.
По его словам, есть ситуации, где шансов оставить проблемный зуб почти не остается. Например, при глубокой трещине корня, особенно вертикальной.
«Заподозрить такую травму можно, когда пациент вспоминает, что ел орехи, сухари, жесткое мясо или другой твердый продукт, после чего зуб начал резко болеть при накусывании», — пояснил он.
Стоматолог отметил, что, если трещина уходит глубоко, надежно «склеить» корень будет невозможно, так как бактерии попадают в линию раскола, и воспаление будет возвращаться.
Телеканал «Царьград» сообщил, что запущенный кариес может стать угрозой жизни, перерастая в серьезные осложнения, такие как периодонтит и остеомиелит. Особенно подвержены риску те, у кого имеются скрытые проблемы с иммунной системой.