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Трихолог назвала частую, но не очевидную причину выпадения волос

Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ и ослаблят сосуды.

Источник: Комсомольская правда

Стресс является серьезным фактором для организма, который влияет в том числе и интенсивное выпадение волос. Об этом «Ленте.ру» рассказала трихолог Мария Халдина.

По ее словам, выпадение волос на фоне стресса называют эпидемией, но корректнее говорить о пандемии. Однако считать основной ее причиной только переживания неправильно. Также свою роль играют не очень хорошая и не самая здоровая пища.

«Малоподвижный образ жизни также имеет значение, замедляя обмен веществ и ослабляя сосуды», — сказала эксперт.

Телеканал «Царьград» сообщил, что волосы проходят через так называемую «фазу сна», известную как кеноген, в этот период фолликул остается пустым после выпадения волоса, но рост нового волоса еще не начался. Этот затянувшийся период бездействия может обернуться уменьшением густоты волос.

360.ru предупредил, что игнорирование UV-защиты для волос может привести к ускоренной потере объема и раннему облысению у мужчин. UVA-лучи проникают глубоко в кожу головы и могут вызвать серьезные повреждения.