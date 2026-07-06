Тренер сборной Бельгии сравнил решение ФИФА по Балогуну с Днем дурака

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сравнил решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала чемпионата мира с Днем дурака. Комментарий французского специалиста приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.
Ранее портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала чемпионата мира с бельгийцами.
«Я не знал, что на чемпионате мира, как и в ФИФА, 5 июля на самом деле является 1 апреля, — сказал Гарсия. — Мы не защищаем национальную команду или федерацию, мы защищаем футбол и честность».
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге.