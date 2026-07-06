Солнце «уменьшилось»: расстояние между Землей и светилом достигло максимума

Астрономы отмечают, что в сравнении с январским периодом, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, светило будет казаться примерно на 3% меньше. Однако разницу невозможно заметить невооруженным глазом и она фиксируется только при сравнении профессиональных наблюдений.