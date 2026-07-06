Солнце «уменьшилось»: расстояние между Землей и светилом достигло максимума

Видимый диаметр Солнца 6 июля станет минимальным в году из-за того, что Земля пройдет наиболее удаленную точку своей орбиты от звезды. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
В понедельник Земля окажется в афелии — самой далекой точке орбиты, на расстоянии около 152,09 млн км. В этот момент видимый диаметр Солнца составит минимальное значение в году — 31 угловую минуту 31 угловую секунду.
Астрономы отмечают, что в сравнении с январским периодом, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, светило будет казаться примерно на 3% меньше. Однако разницу невозможно заметить невооруженным глазом и она фиксируется только при сравнении профессиональных наблюдений.
Ранее KP.RU сообщал, что 4 июля на Земле было зафиксировано начало сильной магнитной бури уровня G3. Геомагнитный шторм начался с опозданием на сутки относительно первоначальных прогнозов. Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы.