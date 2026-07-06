Посол Джалали: иранцы в книжных кафе массово читают русскую литературу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Шедевры русской литературы являются самыми популярными зарубежными произведениями в иранском обществе и держат эту планку на протяжении многих десятилетий, а иранская молодежь в книжных кафе массово «погружается в таинственный мир», созданный русскими классиками. Особое место среди мировой литературы отводил русским авторам и аятолла Али Хаменеи, обратил внимание посол исламской республики в Москве Казем Джалали в статье для ТАСС.
«Многих может удивить, как многостраничные книги русских авторов десятилетиями занимали верхние строчки в рейтинге зарубежной литературы иранских книжных магазинов, — отметил дипломат. — Достаточно зайти в книжное кафе в один из дней в Иране, чтобы увидеть, как молодые люди погружаются в таинственный мир “Братьев Карамазовых” или страдания “Анны Карениной”. Они присоединяются к 500 персонажам “Войны и мира” Толстого и сопереживают взлетам и падениям ужасающей войны, следят за молниеносным наступлением армии Наполеона вплоть до падения амбициозного политика и его кровавого отступления».
По словам посла исламской республики, вполне справедливо будет сказать, что иранцы — «самая любящая литературу аудитория в мире, читающая произведения Толстого и Достоевского», а «русские шедевры — самые популярные зарубежные произведения в иранском обществе». «Но эта любовь к слову — тенденция, распространившаяся от масс до высших эшелонов власти; где аятолла [Али] Хаменеи, как лидер революции, считался одним из любителей русской литературы нашего времени», — объяснил Джалали.
Безусловно, обратил внимание иранский дипломат, «революционный мученик-вождь, несмотря на все свои политические заботы и руководство великой и исторически значимой страной», обладал замечательным пониманием иранской литературы и был хорошо знаком с литературными шедеврами мира. «Однако частота, с которой он упоминал русские имена, свидетельствует о том, что он отводил русской литературе особое место среди мировой литературы, — подчеркнул посол Ирана в Москве, — и данная статья призвана объяснить этот интерес».
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