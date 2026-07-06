Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Константиновке несколько сотен тел своих бойцов. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— Украинская сторона бежала из Константиновки, оставляя тела своих солдат. Их там до нескольких сотен. Нашим военным сейчас приходится их собирать — то, что возможно, — цитирует источник ТАСС.
О том, что российские военные освободили город, стало известно 3 июля. После президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия Вооруженных сил России (ВС РФ).
В ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом глава России также заявил, что российская армия возьмет все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.
Тем временем в Минобороны России сообщили, что более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы непосредственно присутствовать при передаче тел бойцов ВСУ.
Чем важно освобождение Константиновки и какие пути оно открывает для ВС РФ, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.