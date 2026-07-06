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В России стартует вторая волна приема заявлений в первый класс

В России началась вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс стартует в России 6 июля.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили РИА Новости, что прием заявлений для поступления в первый класс пройдет в два этапа.

Первая волна подачи заявлений длилась до 30 июня. Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября.

В ходе второй волны документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.

Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги» и на указанный родителями почтовый или электронный адрес. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест.