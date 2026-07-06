Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3342

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 3342, говорится в официальной сводке правительства Венесуэлы.
Кроме того, увеличилось число пострадавших, травмы получили 16 740 человек.
«Различные травмы получили 16 740 человек, спасены из-под завалов 6 462 человека. За последние двое суток число жертв выросло на 388, при этом количество спасённых не изменилось. Помощь уже оказана 86 794 семьям, без крова остаются 17 345 человек», — говорится в сообщении.
По словам спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, были повреждены 856 зданий.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 995 афтершоков.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.