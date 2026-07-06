Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер сборной США назвал справедливым решение ФИФА по Балогуну

По его мнению, удаление американца было ошибочным.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает справедливым решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего национальной команды Фоларина Балогуна, поскольку его удаление было ошибочным. Комментарий аргентинского специалиста приводит журналист Том Богерт на своей странице в X.

Ранее портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала чемпионата мира с бельгийцами.

«Мы и так были достаточно наказаны в матче с боснийцами, сыграв 30 минут вдесятером из-за несправедливого решения, — сказал Почеттино. — Это не потому, что я главный тренер сборной США. Я думаю, 99,9% людей согласны, что это была несправедливая красная карточка».

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге.

Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. Его победитель сыграет с сильнейшим в противостоянии команд Испании и Португалии. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше