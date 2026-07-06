Тренер сборной США назвал справедливым решение ФИФА по Балогуну

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает справедливым решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего национальной команды Фоларина Балогуна, поскольку его удаление было ошибочным. Комментарий аргентинского специалиста приводит журналист Том Богерт на своей странице в X.
Ранее портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала чемпионата мира с бельгийцами.
«Мы и так были достаточно наказаны в матче с боснийцами, сыграв 30 минут вдесятером из-за несправедливого решения, — сказал Почеттино. — Это не потому, что я главный тренер сборной США. Я думаю, 99,9% людей согласны, что это была несправедливая красная карточка».
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге.