Тренер сборной США назвал справедливым решение ФИФА по Балогуну

«Мы и так были достаточно наказаны в матче с боснийцами, сыграв 30 минут вдесятером из-за несправедливого решения, — сказал Почеттино. — Это не потому, что я главный тренер сборной США. Я думаю, 99,9% людей согласны, что это была несправедливая красная карточка».