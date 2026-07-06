«У Франции нет слабых мест»

— Великолепно. К судейству действительно не придерешься. Во-первых, дают возможность бороться. Во-вторых, не потакают игрокам, которые при любом единоборстве падают и валяются — на это просто не обращают внимания. Это очень важно, потому что манера судейства в нашем российском чемпионате совсем другая: упал игрок — судья сразу свистит, прерывает матч, это неинтересно. А здесь: атака туда, атака сюда, и только при грубейших нарушениях назначается наказание. Этот подход надо перенести и в наш футбол. ФИФА сделала большой шаг вперед, нам тоже надо обязательно двигаться в этом направлении. Российский футбольный союз должен дать заказ на такое судейство, когда арбитры не останавливают матч поминутно, пауза возникает только при серьезной травме или чем-то подобном. Полностью поддерживаю такой подход.