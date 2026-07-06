«У Франции нет слабых мест»

Самый титулованный тренер в российской истории по числу выигранных медалей и кубков, обладатель приза «Тренер года» по версии УЕФА и единственный российский специалист, выигравший европейский клубный трофей (Кубок УЕФА), включенный в список «100 лучших тренеров мира XXI века», государственный и политический деятель Валерий Георгиевич Газзаев оценил шансы команд-участниц на победу в чемпионате мира и рассказал, чем ему интересен этот турнир.
— Валерий Георгиевич, в США, Канаде и Мексике проходит финальная часть уже 23-го по счету чемпионата мира по футболу с участием 48 сборных. Завершились матчи 1/16 финала, 16 лучших команд продолжают борьбу за Кубок мира. Игры транслируются в вечернее и ночное время. Удается ли следить за ходом этого чемпионата?
— Конечно. 48 сборных — это эксперимент. Количество команд большое, хотя уже замахнулись и на 64. Думаю, что ФИФА внимательно проанализирует этот необычный и многоступенчатый чемпионат. В целом и специалистам, и болельщикам интересно, когда играет много команд и разворачивается настоящая борьба за чемпионство.
48 команд, считаю, оптимальный вариант. 64 — уже многовато, на два месяца растянется весь турнир. Сейчас месяц и десять дней, идеальный срок. Половина земного шара, если не больше, смотрит чемпионат. К сожалению, временные пояса немножко мешают следить за всем в прямом эфире, но на следующий день можно посмотреть в записи, что и делаю.
— В ФИФА входит 211 национальных федераций. Получается, каждая пятая команда попала в финальный этап турнира. Насколько это влияет на качество футбола, особенно на групповом этапе, когда идет приличный разброс в мастерстве?
— Даже на групповом этапе разворачивались жаркие баталии. Мы видим, с каким желанием сборные, получившие возможность участвовать в чемпионате мира, демонстрируют свои лучшие качества, показывают индивидуальное мастерство и стремление к результату. Это очень хорошая возможность для популяризации футбола в мире.
— Чемпионат мира впервые в истории проходит сразу в трех странах, между некоторыми стадионами огромные расстояния. Исходя из вашего богатейшего игрового и тренерского опыта, как это может сказаться на характере подготовки сборных к матчам и что нужно учитывать тренерам в первую очередь? Некоторые сборные уже жалуются, что меньше готовились и больше ездили.
— Жалуются те, кто вылетает с чемпионата мира. А у тех, кто стремится к чемпионству, четкий план подготовки. Да, конечно, это сказывается, особенно на групповом этапе: команды, которые не выходят из группы, часто этим и оправдываются, но это нормальное явление.
В странах — организаторах турнира прекрасная инфраструктура. Стадионы великолепные, отели отличные. Приехали миллионы болельщиков, перемещаются с одного конца континента на другой. ФИФА пытается вовлечь в систему профессионального футбола страны, которые только развиваются в этом плане. Поэтому, мне кажется, этот эксперимент пока положительный.
Что касается того, насколько быстро игроки восстанавливаются, — это уже вопрос системы и программы подготовки. Каждый, кто попал на чемпионат мира, понимал, что его ждет групповой этап, потом стыковые матчи, где-то через четыре дня на пятый, потом четвертьфинал, полуфинал и так далее. К этому надо стремиться и готовиться, три-четыре дня для восстановления профессиональному футболисту вполне достаточно.
Может быть, немного напрягает жара. Правильно сделали, что с учетом погодных условий ввели трехминутные паузы в середине первого и второго таймов. Особенно первого. Это дает возможность передохнуть, хотя я обычно против: в футболе первый тайм должен быть 45 минут, 15 минут перерыв и еще 45 минут. Но здесь, мне кажется, исключение сделали, во-первых, чтобы дать паузу, а во-вторых, чтобы зарабатывать на рекламе.
— На этом чемпионате каждый день бьются какие-то исторические рекорды. Такое обилие новых достижений обусловлено тем, что приехали самые лучшие команды, или тем, что лучшие играют со слабыми?
— Во-первых, в чемпионате мира участвует больше команд, чем раньше: не 32, а 48. Во-вторых, безусловно, растет мастерство игроков. Рекорды, которые были на прошлом чемпионате мира, четыре года назад, превосходятся. Игроки, которым тогда было 20−22 года, уже зрелые профессионалы, демонстрирующие высокое мастерство. Много молодых, перспективных игроков, Ямал и многие другие, которые стремятся быть как тот же Мбаппе. Но мы видим и другое: в 39 лет тот же Месси, в 41 год Роналду участвуют в чемпионате. Считаю участие этих двух великих футболистов украшением турнира. Очень интересный чемпионат, с большим удовольствием смотрю этот футбол.
— Лет двадцать назад многие игроки заканчивали карьеру в 33 года, 35 лет считалось уже пределом. Месси — 39 лет, Роналду — 41 год. Это достижение спортивной медицины или улучшилась физическая подготовка?
— Все-таки на первом месте физическая подготовка. Но и социальные моменты тоже надо учитывать. Сегодня профессиональные игроки относятся к подготовке очень серьезно. Финансовые возможности, существующие в мировом футболе, тоже сильно влияют на долголетие. Каждый понимает, что есть возможность не только прославить свою страну, свое имя, но и обеспечить себя и свою семью на долгое будущее. Поэтому большое внимание уделяется долголетию — тому, чтобы как можно дольше играть в футбол. Месси и Роналду — пример, к чему надо стремиться нашим молодым игрокам. В таком возрасте играть на профессиональном уровне — это что-то невероятное.
— Впервые в истории в плей-офф вышли 9 из 10 африканских сборных. В чем же феномен африканского футбола?
— Африканский футбол развивается. Посмотрите, сколько африканских и азиатских футболистов играют в европейских чемпионатах, причем большое количество — на первых ролях. Это дает толчок к развитию футбола в своих национальных сборных. Остальные игроки, которые смотрят на тех, кто уже выступает в профессиональных клубах, понимают, к чему надо стремиться.
— Мы говорили про их плюсы, а какие есть минусы у африканских сборных?
— Это вопросы тактики и индивидуального мастерства. Если африканским спортсменам добавить технического оснащения и тактической гибкости, они будут выходить на более высокий уровень. Посмотрите на Марокко, которое демонстрирует высокий класс второй чемпионат мира подряд. Команда с очень большим потенциалом и еще будет расти. Африканские сборные будут все больше создавать серьезную конкуренцию европейским командам.
— На удивление, почти не звучит тема судейства. Руководитель судейского корпуса ФИФА, великий арбитр Пьерлуиджи Коллина, удовлетворен работой подопечных. Были ужесточены меры по борьбе с затягиванием времени, принята директива «Тихий свисток» — судьи стали меньше вмешиваться в игру. Как вы оцениваете судейство?
— Великолепно. К судейству действительно не придерешься. Во-первых, дают возможность бороться. Во-вторых, не потакают игрокам, которые при любом единоборстве падают и валяются — на это просто не обращают внимания. Это очень важно, потому что манера судейства в нашем российском чемпионате совсем другая: упал игрок — судья сразу свистит, прерывает матч, это неинтересно. А здесь: атака туда, атака сюда, и только при грубейших нарушениях назначается наказание. Этот подход надо перенести и в наш футбол. ФИФА сделала большой шаг вперед, нам тоже надо обязательно двигаться в этом направлении. Российский футбольный союз должен дать заказ на такое судейство, когда арбитры не останавливают матч поминутно, пауза возникает только при серьезной травме или чем-то подобном. Полностью поддерживаю такой подход.
— ВАР почти не вмешивается в ход матчей или делает это очень незаметно.
— Согласен. Раза два-три, наверное, арбитры обращались к видеоповторам. Потому что судьи здесь профессионалы, это тоже имеет большое значение. Когда неквалифицированный судья останавливает матч каждые 5−10 минут, подзывает игроков, болельщики начинают свистеть — это уже не футбол. Футбол — это динамика, в которой судья незаметен.
— Мы с вами похвалили африканские сборные, но есть целый континент, который, увы, разочаровывает, — Европа. Италия пропускает третий чемпионат мира. Германия, Голландия вылетели в 1/16 финала. Что происходит с европейскими командами?
— Думаю, речь идет исключительно о недооценке соперника и переоценке собственных возможностей. Германия — команда с большими традициями и историей, четырехкратный чемпион мира, неоднократный чемпион Европы. И когда она играет с азиатскими или африканскими сборными, внутреннее состояние такое: «Мы их обыграем, это вопрос времени». А на самом деле это не так. И когда уже во время матча игроки пытаются переломить ситуацию, появляются сложности. Соперники на чемпионате мира мобилизуются, максимально готовятся к встрече с лидерами — отсюда и отрицательный результат. Недооценка соперника и переоценка своих возможностей, как правило, оборачиваются неудачей для грандов.
— Перед тем как перейти к фаворитам чемпионата мира, французам, хотелось бы узнать мнение о сборной Англии. От нее почему-то постоянно ждут, что вот-вот станет чемпионом, но, если не ошибаюсь, кроме 1966 года, особо и вспомнить нечего.
— Действительно, в 1966 году у англичан была великолепная команда — Бобби Мур, Бобби Чарльтон, сильная сборная. С тех пор до сегодняшнего дня ни в Европе, ни на чемпионатах мира у них нет побед. Почему? Потому что в Английскую премьер-лигу приезжает большое количество иностранных легионеров. Недавно «Арсенал» вышел на поле с 11 легионерами, ни одного англичанина.
— Как в свое время «Динамо» с 11 легионерами…
— Совершенно верно, и здесь ни одного англичанина. Отсюда мы видим в сборной лишь Кейна и еще одного-двух хороших игроков. Команда — чемпион мира должна иметь 5−6 игроков мирового уровня. Как это было раньше с бразильцами, когда играли Пеле, потом Роналдо, потом Роналдиньо. То же самое Аргентина и Франция. Очень важно, чтобы были игроки мирового уровня, готовые к чемпионату.
Самое высшее достижение для футболиста — участие в чемпионате мира. Италия уже третий чемпионат подряд пропускает — значит, есть проблема в итальянском футболе, раз нет результатов.
— Сборная Франции — это Килиан Мбаппе или командная игра и тренерская работа?
— Помимо Мбаппе есть еще Дуэ, Барколя, Дембеле, Коне, Олисе и другие звезды. Которых просто невозможно остановить. Сегодня, на мой взгляд, Франция — номер один.
— Станет чемпионом?
— Даже сомнений нет, настолько они мощно выглядят. Такое ощущение, что у Франции нет слабых мест.
— А какое впечатление оставляет сборная Норвегии?
— В Норвегии есть хорошие футболисты. Нас ждет интересный матч Бразилия — Норвегия, игра должна быть равной. В Бразилии сегодня один Винисиус, других звезд мирового уровня нет. Хорошие, опытные футболисты, но звезд масштаба Винисиуса нет. Появись у них еще 3−4 игрока такого класса — тогда бы реально претендовали на чемпионство.
— Сборная Аргентины защищает титул. В сборной Франции вы отметили командную игру, а в Аргентине все играют только на Месси?
— Месси играет большую роль, причем не только как выдающаяся личность. Часто задают вопросы: кого считаете лучшим в мире за все время? Безусловно, был Пеле, был Марадона, был Круифф, было много великих футболистов. Но, мне кажется, по результатам Месси стоит особняком. Пеле был неподражаем, но столько успехов и достижений, как у Месси, нет ни у кого. Все стремятся к результату — в политике, спорте, искусстве, везде. Такого результата, как у Месси, просто нет. Он — небожитель.
— На этом чемпионате Месси побил рекорд Клозе. Но некоторые начинают говорить: посмотрите, кому забивал Клозе, а кому Месси забивает свои хет-трики.
— Это диванные критики.
— Насколько ценны эти рекорды?
— Во-первых, команд-участниц стало больше. Во-вторых, сам футбол стал быстрее. Каждый чемпионат мира дает возможность стремиться к высоким результатам. Сегодня футбол очень быстрый, команды функционально готовы, тактически грамотны. Практически все играют в высокий прессинг. Лет 15−20 назад прессинг мог длиться минут 15−20 от силы, а сегодня команды начинают с него сразу. Тактические и физические требования, а также индивидуальные качества игроков совершенно другие, идет постоянная трансформация — роли нападающих и защитников во время игры меняются. От нападающего требуют, чтобы он и голы забивал, и передачи делал, и в обороне участвовал. Лет 20 назад такого не было.
— В какой футбол играют на этом чемпионате мира — атакующий или оборонительный?
— Каждый чемпионат Европы и каждый чемпионат мира что-то дает новое: в тактике, в требованиях к индивидуальным позициям игрока. Если футболист играет в обороне, он должен выполнять и атакующие действия. Раньше были игроки, которые освобождались от оборонительных действий, особенно игроки средней линии. Сегодня в равной степени надо играть в атаке и обороняться, совсем другая динамика. Скоростные качества учитываются наряду с техническими — это самое главное. Футбол — быстрота мышления и исполнение любого технического элемента и тактического действия. Выигрываешь во времени — выигрываешь в позиции. Посмотрите, какие скорости сегодня! Функциональные, скоростные, тактические и технические возможности футболистов должны быть на очень высоком уровне.
— Впервые в своей истории на чемпионат попала сборная Узбекистана. Как оцениваете ее выступление?
— Весьма положительно. Хочу поздравить Узбекистан с первым участием в чемпионате мира. Это большой прогресс, особенно для внутреннего развития футбола. Даже тот факт, что у них уже есть игрок, Хусанов, который играет в основном составе «Манчестер Сити», говорит о многом. Мы все переживали за них, хочется, чтобы у них действительно все получилось.
— Пока идет чемпионат мира, не затихает жизнь и в российском футболе. Уже несколько лет Объединение отечественных тренеров по футболу активно продвигает идею возвращения налога на иностранных тренеров в российских клубах. В частности, этот вопрос снова поднимался на последнем исполкоме Российского футбольного союза. Как вы это оцениваете?
— Полностью поддерживаю: чем больше российских специалистов будет работать в национальном чемпионате, тем лучше.
— Есть интересная статистика — из тех чемпионатов мира, которые проходили в Америке, как в Южной, так и в Северной, практически всегда, за исключением 2014 года, чемпионами были местные команды. Какая сборная на этом чемпионате мира претендент на Кубок?
— Франция. Очень хорошая команда, у которой нет слабых мест, очень сильная атака. Даже сложно что-то добавить. Есть Испания. Хороша Аргентина, но Аргентина — это один игрок, который влияет на всю команду. Поэтому в целом, если брать уже прошедшие игры, самое лучшее впечатление оставила Франция.
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