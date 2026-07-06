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«Исправили несправедливость»: ФИФА изменила правила для игрока США после звонка Трампа

ФИФА отменила красную карточку игроку сборной США после звонка Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала чемпионата мира. Об этом сообщает Reuters.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины после нарушения правил против защитника Тарика Мухаремовича. По регламенту футболист должен был пропустить следующую встречу.

Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации Балогуна, благодаря чему он сможет принять участие в матче против сборной Бельгии. По данным агентства, телефонный разговор Трампа и Инфантино состоялся на прошлой неделе.

«Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее ученые Пермского Политеха рассказали KP.RU о том, какая страна станет чемпионом мира по футболу в 2026 году. Свой прогноз они составили на основе трех моделей искусственного интеллекта.

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