«Исправили несправедливость»: ФИФА изменила правила для игрока США после звонка Трампа

Президент Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем ⅛ финала чемпионата мира. Об этом сообщает Reuters.
Балогун был удален в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины после нарушения правил против защитника Тарика Мухаремовича. По регламенту футболист должен был пропустить следующую встречу.
Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации Балогуна, благодаря чему он сможет принять участие в матче против сборной Бельгии. По данным агентства, телефонный разговор Трампа и Инфантино состоялся на прошлой неделе.
«Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
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