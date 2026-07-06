6 июля в календаре: день архитектора, кардиолога и всемирный день поцелуя

Не слышно пения соловья в этот день — скоро можно собирать урожай ячменя. Проливной дождь долго не идет. Обложной дождь — на целый день. Радуга после дождя долго держится — к сырой погоде. Вечером при ясном небе сверкает зарница — на следующий день будет дождь. Если круги вокруг солнца или луны медленно исчезают, после чего из-за высокослоистых облаков светила становятся видны нечетко, размыто, как через закопченное стекло, то жди сильного ветра с резкими порывами. Цветки ипомеи обыкновенной при чистом небе в первой половине дня открыты нешироко или сложились — к скорому ухудшению погоды и возможной грозе. Листья смородины «заплакали» — к дождливой погоде. Муравьи днем спрятались в муравейник — к непогоде. Суеверные крестьяне проводили ночь с 6 на 7 июля дома, старались не выходить даже во двор. И только бесстрашная молодежь собиралась этим вечером у водоемов — готовилась к веселым купальским гуляниям. Если девушка на Аграфену умоется утренней росой — она еще долго останется молодой, красивой, да здоровой. Если в этот день сварить все яйца, которые имеются в доме, то куры будут хорошо нестись. Если на порог и на подоконник в эту ночь положить веточку крапивы — купальская нечисть не сможет пробраться в дом. Если человек оказался на улице, от происков нечистой силы его может защитить костер, в котором горят ветви крапивы или шиповника. Если на Аграфену Купальницу в дом зайдет вор — до прихода хозяев ему не удастся выбраться наружу.