6 июля в календаре: день архитектора, кардиолога и всемирный день поцелуя

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.
Аграфена Купальница.
В этот день православная церковь отмечает память святой мученицы Агриппины (в русской традиции — Аграфена). Еще в молодости римлянка Агриппина решила не вступать в брак, а посвятить свою жизнь служению Богу. Во время гонения на христиан ей пришлось предстать перед языческим судом, где ее подвергли пыткам, а после заточили в темницу. Несмотря на мучения, Агриппина не отреклась от своей веры. В награду за стойкость Бог послал ей избавление: ангел освободил девушку от уз, но от перенесенных пыток она все же вскоре скончалась. Тело мученицы три христианки — Васса, Павла и Агафоника — отвезли в Сицилию и похоронили. У гроба святой Агриппины впоследствии совершались многочисленные чудеса.
Купальницей Аграфену на Руси прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд.
На Аграфену все жители деревни — и стар, и млад — купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы. Считалось, что собранные в ночь на Ивана Купалу травы и коренья обладают особенной целебной силой. Из уст в уста передавалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году, в эту волшебную ночь, и всего на несколько минут. Тот, кто его найдет, сможет стать провидцем и получит способность находить клады.
Днем все девушки надевали свои лучшие наряды и ходили в них по дому, выпрашивая у родных подарки — украшения, ленты, платки. Вечером они собирались в избе у одной из подруг — толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили кашу. Считалось, что такое блюдо укрепляет женское здоровье.
Еще одна кулинарная традиция этого дня — «обетная каша». Так называли обед из постных блюд, который жители деревни собирали вскладчину и выставляли на улице для нищих и путников.
Кроме того, на Аграфену было принято сеять репу. При этом приговаривали: «Матушка-репка, уродись крепка, ни редка, ни густа — до великого поста». На Руси репу очень любили, старались есть ее при каждом удобном случае. «Мимо девки да мимо репки просто так не пройдешь», — шутили люди.
События.
1661 год — основан город Иркутск.
1785 год — доллар стал национальной валютой США.
1885 год — успешно испытана вакцина против бешенства.
1899 год — основан город Полярный.
1926 год — в СССР открылась первая электрифицированная ветка железной дороги.
1933 год — начат автопробег Москва — Каракумы — Москва.
1935 год — ледокол «Садко» начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию под руководством Н. Н. Зубова и Г. А. Ушакова в целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна.
1936 год — на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».
1941 год — постановление ГКО СССР об ответственности за распространение слухов и паникёрство.
1950 год — ГДР и Польша подписали в Згожельце договор, согласно которому граница между двумя государствами устанавливалась по линии Одер — Нейсе.
1954 год — Элвис Пресли записал первую пластинку.
1960 год — Великим народным хуралом принята новая социалистическая Конституция Монгольской Народной Республики.
1961 год — заключён договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи СССР с КНДР.
1969 год — дебютный альбом Led Zeppelin стал «золотым».
1975 год — провозглашена независимость Коморских Островов.
1982 год — 90 человек погибли в результате катастрофы самолёта Ил-62 близ Москвы.
1988 год — в Северном море взорвалась и затонула нефтяная платформа Piper Alpha, погибли 167 человек.
1994 год — состоялась премьера фильма «Форрест Гамп» (16+).
1998 год — Виктор Орбан первый раз занял пост премьер-министра Венгрии.
2003 год — отправлено кодированное радиопослание к нескольким звёздам солнечного типа — «Космический зов».
2009 год — президент США Барак Обама прибыл с официальным визитом в Москву.
2011 год — катастрофа Ил-76 в Парване, Афганистан.
2012 год — наводнение в Краснодарском крае.
2018 год — начало вещания российского телеканала для детей СТС Kids (0+).
2021 год — катастрофа Ан-26 в Палане, 28 погибших.
В этот день родились.
Николай I (1796 — 1855 г.), российский император (1825−1855).
Владимир Артемьев (1885 — 1962 г.), советский конструктор ракетной техники.
Марк Шагал (1887 — 1985 г.), русский и французский художник.
Анатолий Мариенгоф (1897 — 1962 г.), русский поэт-имажинист, драматург, мемуарист.
Фрида Кало (1907 — 1954 г.), мексиканская художница.
Уника Цюрн (1916 — 1970 г.), немецкая писательница, художница, скульптор.
Билл Хейли (1925 — 1981 г.), американский рок-музыкант.
Далай-лама XIV (1935 г.), буддистский духовный лидер, Нобелевский лауреат.
Владимир Ашкенази (1937 г.), советский и исландский пианист и дирижер.
Нурсултан Назарбаев (1940 г.), советский и казахстанский государственный деятель и политик, 1-й Президент Казахстана (1990−2019).
Тамара Синявская (1943 г.), советская и российская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР.
Сильвестр Сталлоне (1946 г.), американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
Джордж Буш-младший (1946 г.), 43-й президент США (2001−2009), американский политик.
Ева Грин (1980 г.), французская актриса кино, театра и телевидения, модель.
Роман Широков (1981 г.), российский футболист, обладатель кубка и суперкубка УЕФА.
Народные приметы.
Не слышно пения соловья в этот день — скоро можно собирать урожай ячменя. Проливной дождь долго не идет. Обложной дождь — на целый день. Радуга после дождя долго держится — к сырой погоде. Вечером при ясном небе сверкает зарница — на следующий день будет дождь. Если круги вокруг солнца или луны медленно исчезают, после чего из-за высокослоистых облаков светила становятся видны нечетко, размыто, как через закопченное стекло, то жди сильного ветра с резкими порывами. Цветки ипомеи обыкновенной при чистом небе в первой половине дня открыты нешироко или сложились — к скорому ухудшению погоды и возможной грозе. Листья смородины «заплакали» — к дождливой погоде. Муравьи днем спрятались в муравейник — к непогоде. Суеверные крестьяне проводили ночь с 6 на 7 июля дома, старались не выходить даже во двор. И только бесстрашная молодежь собиралась этим вечером у водоемов — готовилась к веселым купальским гуляниям. Если девушка на Аграфену умоется утренней росой — она еще долго останется молодой, красивой, да здоровой. Если в этот день сварить все яйца, которые имеются в доме, то куры будут хорошо нестись. Если на порог и на подоконник в эту ночь положить веточку крапивы — купальская нечисть не сможет пробраться в дом. Если человек оказался на улице, от происков нечистой силы его может защитить костер, в котором горят ветви крапивы или шиповника. Если на Аграфену Купальницу в дом зайдет вор — до прихода хозяев ему не удастся выбраться наружу.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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