В Новосибирске названы все заправки без очередей 6 июля

Сервис «ГдеБЕНЗ» функционирует на основе краудсорсинга: сами водители отмечают на интерактивной карте точки, где бензин еще есть, или места, где он закончился либо скопилось слишком много машин. Информация обновляется в режиме реального времени и напрямую зависит от активности пользователей.