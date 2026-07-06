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В Новосибирске названы все заправки без очередей 6 июля

В Новосибирске опубликован список АЗС без очередей в понедельник, 6 июля.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске сохраняется напряженная обстановка с поставками автомобильного топлива, однако на ряде станций дефицит удалось преодолеть. По состоянию на 6 июля данные сервиса «ГдеБЕНЗ» свидетельствуют о наличии горючего в резервуарах заправок сетей «Газпромнефть», «Опти» и «Прайм», а также у ряда других независимых продавцов.

Тем не менее, практически на всех функционирующих АЗС автомобилисты вынуждены простаивать в очередях. Сложность логистики привела к тому, что пустые колонки остаются частым явлением для города.

Сервис «ГдеБЕНЗ» функционирует на основе краудсорсинга: сами водители отмечают на интерактивной карте точки, где бензин еще есть, или места, где он закончился либо скопилось слишком много машин. Информация обновляется в режиме реального времени и напрямую зависит от активности пользователей.

В связи с этим специалисты рекомендуют проверять карту непосредственно перед выездом из дома. Обстановка меняется настолько стремительно, что сведения, актуальные несколько часов назад, могут полностью утратить достоверность к моменту прибытия водителя на станцию.