В Тегеране утром 6 июля начнется многомиллионное шествие-прощание с Хаменеи

ТЕГЕРАН, 6 июля. /ТАСС/. Масштабное шествие с телами погибшего лидера Ирана Али Хаменеи и его родных начнется в 06:00 по местному времени (05:30 мск), передает корреспондент ТАСС. По данным властей, оно соберет от 15 до 20 млн человек.
Гробы пронесут от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб до площади Азади. Маршрут займет около 15 км. По словам местных жителей, до Азади паломники доберутся только к 18:00, так как процессия будет двигаться очень медленно из-за огромного потока людей.
Дорожные службы Тегерана перекрывают все улицы, ведущие к маршруту, по которому пойдет траурное шествие, правоохранительные органы принимают особые меры безопасности.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф предрекает «эпохальное событие, рожденное духом Исламской революции». По его словам, Тегеран готов принять многомилионную волну паломников со всех уголков страны и шиитов со всего мира.
Из столицы тело лидера отправят в религиозный центр Ирана — город Кум. 8 июля его отправят в Ирак, где пройдут отдельные церемонии прощания в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в родном городе Хаменеи Мешхеде, где расположен мавзолей Имама Резы — одна из главных святынь шиизма.