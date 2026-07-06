В Тегеране утром 6 июля начнется многомиллионное шествие-прощание с Хаменеи

Гробы пронесут от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб до площади Азади. Маршрут займет около 15 км. По словам местных жителей, до Азади паломники доберутся только к 18:00, так как процессия будет двигаться очень медленно из-за огромного потока людей.