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Сержант Камьянов вывел эвакуационную группу из-под обстрела ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Камьянов вывел эвакуационную группу из-под артиллерийского обстрела украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Дмитрий Камьянов вывел эвакуационную группу из-под артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сержант Камьянов выполнял задачу по сопровождению группы эвакуации с линии боевого соприкосновения.

«Попав под артиллерийский обстрел противника сержант Камьянов оперативно сориентировался в непростой обстановке и, применив накопленный опыт, вывел группу из зоны поражения без потерь среди подчинённого состава», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий ликвидировал беспилотник украинских войск, летящий на группу. Он использовал стрелковое оружие.

«Благодаря мужеству и профессионализму Камьянова боевая задача была выполнена без потерь», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.