Сержант Камьянов вывел эвакуационную группу из-под обстрела ВСУ

Российский военнослужащий Дмитрий Камьянов вывел эвакуационную группу из-под артиллерийского обстрела Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сержант Камьянов выполнял задачу по сопровождению группы эвакуации с линии боевого соприкосновения.
«Попав под артиллерийский обстрел противника сержант Камьянов оперативно сориентировался в непростой обстановке и, применив накопленный опыт, вывел группу из зоны поражения без потерь среди подчинённого состава», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащий ликвидировал беспилотник украинских войск, летящий на группу. Он использовал стрелковое оружие.
«Благодаря мужеству и профессионализму Камьянова боевая задача была выполнена без потерь», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.