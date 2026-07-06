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Норвегия обыграла Бразилию со счетом 2:1 в ⅛ ЧМ-2026

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2:1. Соперник Норвегии определится в матче между Мексикой и Англией.

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2:1. Соперник Норвегии определится в матче между Мексикой и Англией.

За сборную Норвегии оба мяча в этой игре забил нападающий Эрлинг Холанн (79', 90'). У бразильцев в начале встречи, на 14-й минуте, полузащитник Бруно Гимарайнс не реализовал пенальти, а уже в добавленное время (90+10') Неймар отыграл один гол, также пробив с одиннадцатиметровой отметки.

Игра прошла на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Встреча сборной Мексики с англичанами должна начаться сегодня в 3:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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