Красный флаг мести вывесили на мечети в Тегеране

В Иране третьи сутки идут церемонии прощания с погибшим из-за ударов США и Израиля экс-верховным лидером страны Али Хаменеи. Миллионы людей приходили в главную мечеть Тегерана, чтобы почтить его память. Над куполом религиозного комплекса — Мосаллы имама Хомейни — вечером 5 июля заметили развевающийся красный флаг мести, передает ТАСС.
По всему Тегерану продолжаются траурные мероприятия. Люди вышли на основные площади с флагами и портретами Али Хаменеи.
Сейчас Тегеран готовится к масштабному шествию с телами погибшего верховного лидера и его родных. Власти отмечают, что траурное мероприятие соберет порядка 15−20 миллионов человек.
До 6 июля тело Али Хаменеи будет находиться в Мосалле Тегерана. Проститься с ним может каждый желающий. Из Тегерана тело повезут к священным для шиитов местам Ирана и Ирака. Сами похороны назначены на 9 июля в Мешхеде.