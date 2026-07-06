Красный флаг мести вывесили на мечети в Тегеране

До 6 июля тело Али Хаменеи будет находиться в Мосалле Тегерана. Проститься с ним может каждый желающий. Из Тегерана тело повезут к священным для шиитов местам Ирана и Ирака. Сами похороны назначены на 9 июля в Мешхеде.