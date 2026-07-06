В России стартовал второй этап приема заявлений для поступления в первый класс

В России 6 июля начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня и был предназначен преимущественно для детей, имеющих право на первоочередное или преимущественное зачисление, а также проживающих на закрепленной за школой территории.
Вторая волна продлится с 6 июля по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу независимо от места регистрации ребенка. Зачисление проводится при наличии свободных мест, а решение о приеме оформляется в течение пяти рабочих дней после подачи документов.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября в российских школах начнется поэтапное введение курса «Духовно-нравственная культура России». Минпросвещения РФ занимается подготовкой учебных пособий. Курс ДНКР будет введен во втором полугодии 2026/27 учебного года.