В России нашли способ эффективнее выращивать природный «антибиотик»

Способ предусматривает культивирование микроволоросли на стерильной питательной среде, предложенной сотрудниками Института биологии Южных морей РАН, на основе морской воды в накопительном режиме. Культуру выращивают в вихревом фотобиореакторе, в котором суспензию перемешивает погруженная или плавающая поликарбонатная шайба с заданной частотой вращения. Такое решение обеспечивает мягкое, но равномерное перемешивание клеток в вязкой среде, улучшает подвод питательных веществ, отвод продуктов метаболизма и снижает зоны затенения, где клетки могли бы оседать и погибать. По словам Наумова, те объемы, которые уже освоены в лаборатории, с точки зрения экономики могут оказаться оптимальным решением для начала промышленного применения.