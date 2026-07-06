Неймар забил гол за сборную Бразилии впервые с 2023 года

Форвард реализовал пенальти на 10-й компенсированной минуте ко второму тайму. В последний раз до этого он отличился за сборную в игре отборочного цикла на мировое первенство, которое проходит в Северной Америке. Тогда Неймар дважды поразил ворота команды Боливии (5:1).