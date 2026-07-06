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Неймар забил гол за сборную Бразилии впервые с 2023 года

Он отличился в матче ⅛ финала против команды Норвегии.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий Неймар отметился забитым мячом в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Норвегии, забив за сборную Бразилии впервые с 2023 года.

Форвард реализовал пенальти на 10-й компенсированной минуте ко второму тайму. В последний раз до этого он отличился за сборную в игре отборочного цикла на мировое первенство, которое проходит в Северной Америке. Тогда Неймар дважды поразил ворота команды Боливии (5:1).

Неймару 34 года. В составе сборной Бразилии он выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013). Всего за национальную команду нападающий забил 80 голов. Он является ее лучшим бомбардиром.