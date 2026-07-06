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Срок за сувенир: адвокат разъяснил, какие подарки нельзя перевозить через границу

Адвокат Сергеев: ввоз в РФ кораллов и БАДов может повлечь возбуждение дела.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые зарубежные сувениры могут повлечь серьезные последствия, многие экзотические подарки подпадают под действие Конвенции СИТЕС и запрещены к ввозу в Россию без специального разрешения. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Андрей Сергеев.

Он отметил, что под запретом к ввозу находятся живые особи из списка СИТЕС, их чучела, дериваты и различные изделия из них.

«К этому списку относятся и некоторые растения, а также кораллы, ракушки и моллюски. Помимо этого, под действие СИТЕС подпадают сушеные морские коньки, акулий плавник и кораллы в виде украшений», — уточнил юрист.

Телеканал «Царьград» напомнил российским туристам о необходимости соблюдения национального законодательства стран, в которые они выезжают, чтобы избежать проблем с местными правоохранителями.

360.ru сообщил, что пассажиры одного рейса имеют право суммировать нормы багажа. Это правило действует для всех авиакомпаний. Для этого нужно купить билеты на один рейс с включенным багажом и пройти регистрацию на одной стойке одновременно.