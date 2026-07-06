Гастроэнтеролог назвала один из самых полезных для кишечника фруктов

Лучше всего для профилактики запоров помогает киви. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила гастроэнтеролог Инна Мазько.
По ее словам, этот фрукт справляется с задачей по профилактике запоров лучше, чем чернослив и псиллиум — шелуха подорожника.
Специалист уточнила, что все три продукта увеличивали частоту дефекаций и уменьшали натуживание, однако при употреблении киви реже происходит вздутие живота и дискомфорт в кишечнике.
Телеканал «Царьград» рассказал, что взрослому человеку в сутки необходимо порядка 25−30 граммов клетчатки, поскольку это основа здорового питания. Абсолютным лидером по содержанию клетчатки — 43 грамма на 100 граммов являются пшеничные отруби.
360.ru предупредил, что жара может негативно сказаться на работе кишечника. При высокой температуре на улице организм теряет много жидкости с потом, и если человек не восполняет водный баланс, это может привести к запорам.