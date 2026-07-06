В Тегеране утром начнется многомиллионное траурное шествие с телом Али Хаменеи

В Тегеране готовятся к масштабному траурному шествию с телом погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его родственников, которое начнется в 06:00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС.
Процессия пройдет по маршруту от магистрали Демавенд через улицу Энгелаб до площади Азади. Протяженность пути составляет около 15 километров. По оценкам властей, в церемонии могут принять участие от 15 до 20 миллионов человек.
После церемонии в Тегеране тело Хаменеи планируется перевезти в город Кум. Затем оно будет отправлено в Ирак, где пройдут траурные мероприятия в Кербеле и Наджафе. Похороны намечены на 9 июля в Мешхеде.
Ранее KP.RU сообщал, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев представлял Россию на церемонии прощания с Хаменеи. Российская делегация возложила цветы и почтила память покойного. Церемония прощания проходила в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране.