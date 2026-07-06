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В Тегеране утром начнется многомиллионное траурное шествие с телом Али Хаменеи

Власти Ирана ожидают до 20 млн участников прощания с Али Хаменеи.

Источник: Комсомольская правда

В Тегеране готовятся к масштабному траурному шествию с телом погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его родственников, которое начнется в 06:00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС.

Процессия пройдет по маршруту от магистрали Демавенд через улицу Энгелаб до площади Азади. Протяженность пути составляет около 15 километров. По оценкам властей, в церемонии могут принять участие от 15 до 20 миллионов человек.

После церемонии в Тегеране тело Хаменеи планируется перевезти в город Кум. Затем оно будет отправлено в Ирак, где пройдут траурные мероприятия в Кербеле и Наджафе. Похороны намечены на 9 июля в Мешхеде.

Ранее KP.RU сообщал, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев представлял Россию на церемонии прощания с Хаменеи. Российская делегация возложила цветы и почтила память покойного. Церемония прощания проходила в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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