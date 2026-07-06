Врач раскрыла связь употребления алкоголя с частыми простудами

Люди, злоупотребляющие алкоголем, чаще болеют из-за инфекций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила психиатр-нарколог Марина Калюжная.
Она отметила, что употребление алкоголя повышает риск развития инфекционных заболеваний, включая пневмонию, бронхит и ангину, потому что спирт наносит удар сразу по нескольким системам организма.
«Прежде всего под воздействием спиртного слизистые оболочки рта, горла, желудка теряют свой защитный слой. Из-за этого вирусы и бактерии легче проникают и закрепляются в организме. Кроме того, алкоголь снижает иммунитет, из-за чего пьющий человек болеет дольше и с осложнениями», — пояснила специалист.
360.ru предупредил, что алкогольная зависимость явлется серьезным заболеванием, требующим профессионального подхода к лечению. Самостоятельно отказаться от спиртного человек может только на ранней стадии.