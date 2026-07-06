Врач раскрыла связь употребления алкоголя с частыми простудами

«Прежде всего под воздействием спиртного слизистые оболочки рта, горла, желудка теряют свой защитный слой. Из-за этого вирусы и бактерии легче проникают и закрепляются в организме. Кроме того, алкоголь снижает иммунитет, из-за чего пьющий человек болеет дольше и с осложнениями», — пояснила специалист.