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Врач раскрыла связь употребления алкоголя с частыми простудами

Из-за употребления алкоголя вирусы и бактерии легче проникают и закрепляются в организме.

Источник: Комсомольская правда

Люди, злоупотребляющие алкоголем, чаще болеют из-за инфекций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Она отметила, что употребление алкоголя повышает риск развития инфекционных заболеваний, включая пневмонию, бронхит и ангину, потому что спирт наносит удар сразу по нескольким системам организма.

«Прежде всего под воздействием спиртного слизистые оболочки рта, горла, желудка теряют свой защитный слой. Из-за этого вирусы и бактерии легче проникают и закрепляются в организме. Кроме того, алкоголь снижает иммунитет, из-за чего пьющий человек болеет дольше и с осложнениями», — пояснила специалист.

360.ru предупредил, что алкогольная зависимость явлется серьезным заболеванием, требующим профессионального подхода к лечению. Самостоятельно отказаться от спиртного человек может только на ранней стадии.