Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский аэропорт частично ограничил прием и отправку рейсов

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

Его пост опубликован в 1:00. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

Накануне московский аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты. Ограничения действовали с 14:49 до 15:50.

Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны еще пяти БПЛА противника, летевших к столице. Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу 5 июля, достигло 15. Первые два были ликвидированы на подлете к городу около полудня. В 15:16 столицу атаковали пять дронов, а спустя девять минут — еще три.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше