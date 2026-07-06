Московский аэропорт частично ограничил прием и отправку рейсов

Его пост опубликован в 1:00. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.
Накануне московский аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты. Ограничения действовали с 14:49 до 15:50.
Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны еще пяти БПЛА противника, летевших к столице. Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу 5 июля, достигло 15. Первые два были ликвидированы на подлете к городу около полудня. В 15:16 столицу атаковали пять дронов, а спустя девять минут — еще три.