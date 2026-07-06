Московский аэропорт частично ограничил прием и отправку рейсов

Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны еще пяти БПЛА противника, летевших к столице. Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу 5 июля, достигло 15. Первые два были ликвидированы на подлете к городу около полудня. В 15:16 столицу атаковали пять дронов, а спустя девять минут — еще три.