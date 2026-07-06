«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с хоккеистом Чинаховым

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» подписал трехлетний контракт с российским нападающим Егором Чинаховым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Прежнее соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26.
Чинахову 25 лет. Он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в 2020 году под общим 21-м номером и в декабре 2025-го был обменян в «Питтсбург». В составе команды россиянин провел остаток регулярного чемпионата, набрав 36 очков (18 голов + 18 результативных передач) в 43 матчах. В 6 играх плей-офф на счету форварда нет очков.
В минувшем сезоне «Питтсбург» занял второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона и впервые за четыре года вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина команда проиграла «Филадельфии» (2−4).