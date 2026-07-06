«Питтсбург» подписал трехлетний контракт с хоккеистом Чинаховым

Чинахову 25 лет. Он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в 2020 году под общим 21-м номером и в декабре 2025-го был обменян в «Питтсбург». В составе команды россиянин провел остаток регулярного чемпионата, набрав 36 очков (18 голов + 18 результативных передач) в 43 матчах. В 6 играх плей-офф на счету форварда нет очков.