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Гастроэнтеролог Белоусов: чай пуэр поможет снизить уровень сахара в крови

Также полимеры пуэра активны против повышенного холестерина.

Источник: Комсомольская правда

Чай пуэр помогает снижать холестерин и сахар в крови. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

«Биоактивные вещества пуэра включают полифенолы, катехины, чайный кофеин, теобромин и различные антиоксиданты. Пуэр дает более мягкий и длительный бодрящий эффект по сравнению с кофе», — сказал он.

По его словам, пуэр также помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови. Ведь полимеры этого чая активны против гиперлипидемии (повышенного холестерина). А употребление пуэра снижает процент содержания сахара в крови, и действие полностью безопасно, отметил специалист.

Телеканал «Царьград» отмечает, что горячие напитки способствуют эффективному охлаждению организма, а ледяные — перегреву.

Ранее Life.ru рассказал, что в России розничные продажи чая заметно сократились за первые пять месяцев года. Падение затронуло все основные категории этого продукта.