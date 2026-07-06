Гастроэнтеролог Белоусов: чай пуэр поможет снизить уровень сахара в крови

Чай пуэр помогает снижать холестерин и сахар в крови. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
«Биоактивные вещества пуэра включают полифенолы, катехины, чайный кофеин, теобромин и различные антиоксиданты. Пуэр дает более мягкий и длительный бодрящий эффект по сравнению с кофе», — сказал он.
По его словам, пуэр также помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови. Ведь полимеры этого чая активны против гиперлипидемии (повышенного холестерина). А употребление пуэра снижает процент содержания сахара в крови, и действие полностью безопасно, отметил специалист.
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