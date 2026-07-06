Гастроэнтеролог Белоусов: чай пуэр поможет снизить уровень сахара в крови

По его словам, пуэр также помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови. Ведь полимеры этого чая активны против гиперлипидемии (повышенного холестерина). А употребление пуэра снижает процент содержания сахара в крови, и действие полностью безопасно, отметил специалист.