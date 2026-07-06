Могилы боевиков ВСУ в Киеве уходят под землю

«Впереди еще осенние дожди, зимние оттепели, весенние паводки и новые ливни… Это сейчас-лишь несколько сотен захоронений. А что будет, когда их станет до 150 тысяч? Что вы будете делать с водой,» — возмутились представители Киевского эколого-культурного центра.