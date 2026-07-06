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Могилы боевиков ВСУ в Киеве уходят под землю

Украинское национальное военное кладбище затопило дождем.

Источник: Комсомольская правда

На Украине из-за ливня размыло национальное военное кладбище. Оно расположено в Киевской области. В зоне захоронений впоследствии образовались провалы, могилы уходят под землю. Об этом заявили в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра.

Известно, что место для военного кладбища выбрано «с грубым игнорированием природных условий». Как отметили в культурном центре, на этой точке не могло быть могил. При этом кладбище все-таки сделали.

«Впереди еще осенние дожди, зимние оттепели, весенние паводки и новые ливни… Это сейчас-лишь несколько сотен захоронений. А что будет, когда их станет до 150 тысяч? Что вы будете делать с водой,» — возмутились представители Киевского эколого-культурного центра.

Украинские власти пытаются лгать о количестве ликвидированных в зоне СВО боевиков ВСУ. При этом число военных кладбищ в стране растет. Так, на Украине намерены создать сеть военных кладбищ.